Беженцам из Украины сложнее попасть в США: причины — Finance.ua

Беженцам из Украины сложнее попасть в США: причины Сегодня 20:02

США предоставили убежище более 270 тысяч украинцев, въехавших в страну с февраля 2022 года. Около 130 тысяч наших граждан приняли по программе «Единство ради Украины» (U4U), по которой американцы выступили спонсорами.

Но в последнее время ужесточились процедуры проверки людей из Украины, желающих прибыть в США.

Об этом сообщает voanews.com.

Специально созданная программа U4U беспрецедентна для Соединенных Штатов по скорости и открытости. С начала войны более 200 тысяч американцев согласились стать спонсорами беглецов от войны в Украине.

«Миграционное право, особенно законодательство о предоставлении убежища, в США чрезвычайно сложное. И введение специальных программ для украинцев, таких как допуск по паролю и допуск по программе U4U — это было беспрецедентное решение. Для других граждан, других стран такого никогда не делали, и не делали с такой скоростью», — рассказала представитель совета директоров Ukraine Immigration Task Force Ирина Мазур.

Между тем попасть в США для украинцев становится сложнее. Если после начала войны принимали практически всех, то в последнее время процедуры проверок усилились.

«Как и в каждой другой программе, всегда были злоупотребления как со стороны спонсоров, так и со стороны бенефициаров. Поэтому миграционная служба и пограничная служба гораздо более тщательно проверяют, кто подает документы и въезжает. Особенно квалифицируются ли те украинцы, которые не находились физически в США», — обратила внимание иммиграционный адвокат.

По ее словам, особое внимание уделяют несовершеннолетним, приезжающим без сопровождения родителей.

«Сейчас на границе, особенно в американском пограничном пункте в Европе, некоторые украинцы имеют чрезвычайно придирчивые собеседования. Их спрашивают, куда они едут, зачем они едут, кто их спонсирует. Где они были в начале войны. По сравнению с тем, как это происходило год назад, сейчас правила значительно более жесткие», — объяснила Ирина Мазур.

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