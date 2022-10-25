Без зернового коридора экспорт продукции АПК растянется на 1,5 года — Finance.ua

Без зернового коридора экспорт продукции АПК растянется на 1,5 года Сегодня 20:42 — Аграрный рынок

Об этом рассказал генеральный директор УКАБ Роман Сластьон во время пресс-конференции «Зерновой коридор: почему он нужен Украине и миру?» — сообщила пресс-служба УКАБ, пишет Агроправда.

«Если работа зернового коридора не будет продолжена, то транспортировка экспортного потенциала продукции АПК растянется на 1,5 года при условии, что зерно нового урожая не будет прибывать», — отметил Роман Сластьон.

По состоянию на июль в Украине сформировалось 20 млн тонн переходных запасов при среднегодовом уровне не более 5-6 млн тонн. Прогноз нового урожая зерновых и масличных в 2022 году в среднем составляет 70 млн тонн, что при внутреннем потреблении на уровне 20 млн тонн формирует 50 млн экспортного потенциала.

Чтобы его ритмично реализовать, ежемесячный экспорт должен составлять не менее 6 млн тонн. Без моря Украина способна перевалить по всем альтернативным путям 3-3,5 млн тонн в месяц.

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Однако даже сейчас зерновой коридор работает далеко не безупречно. Часть проблем связана с саботажем россии, интенсивность которого нарастает по мере приближения дня Х, часть имеет объективную основу.

Первоначально заложенные для реализации сделки ресурсы — человеческие и технические — оказались недостаточными. В результате, когда украинский морской экспорт превысил 3 млн тонн/месяц, возникла проблема скопления судов на комиссии на нейтральной турецкой территории. На сегодняшний день в Стамбуле уже застряли около 150 судов. День простоя обходится владельцу груза в $20 000 — $40 000.

Украина предлагала вдвое увеличить количество инспекторов, но россия блокировала это предложение.

Улучшить работу зернового коридора предлагается в новом тексте соглашения, которое будет действовать после 20 ноября. В частности, предлагается не вносить туда проверку судов, которые покидают Украину и загружены зерном.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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