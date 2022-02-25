Без паники: АТБ, Сильпо и другие сети заявляют о достаточном количестве товаров — Finance.ua
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Без паники: АТБ, Сильпо и другие сети заявляют о достаточном количестве товаров

Сегодня 21:12
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Крупнейшие украинские торговые сети призвали украинцев не поддаваться панике из-за вторжения России в Украину. Они заверили, что у них достаточно запасов продуктов.
Представители корпорации АТБ заверили, что работают в усиленном и мобилизованном режиме. Все магазины торговой сети обеспечены товарами всех категорий в полном объеме.
Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под особым контролем, говорится в официальном заявлении АТБ в фейсбуке.
В компании подчеркнули, что ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна поддержка: «Спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь».
В Fozzy Group, в которую входят Сильпо, Фора и Траш, заявили в фейсбуке, что будут пытаться обеспечить работу магазинов в обычном режиме. Тем не менее, некоторые магазины в четверг, 24 февраля, не будут работать по соображениям безопасности работников и клиентов. О том, какие магазины работают и по какому графику, можно узнать из соцсетей и горячих линий.
Мы делаем все возможное для того, чтобы у максимального количества украинцев оставался доступ к продуктам, подчеркнули в Fozzy Group.
В отдельном заявлении Сильпо добавили, что работают над поставкой товаров из их распределительных центров, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции.
По материалам: 24.ua
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