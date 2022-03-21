Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей — Минэнерго — Finance.ua
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Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей — Минэнерго

Сегодня 07:15Энергетика
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Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей, обесточены — более 1336 населенных пунктов, в общей сложности более 1 млн потребителей.
Об этом говорится в отчете Минэнерго по энергоснабжению на 20 марта.
По данным министерства, около 170 тысяч потребителей подключены к электроснабжению 20 марта в Харьковской области.
"В целом за минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 190,6 тысяч потребителей в Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях.
По состоянию на 20 марта возобновлено газоснабжение 6182 потребителям", — говорится в сообщении.
«Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений».
Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей. Обесточено — более 1336 населенных пунктов, в общей сложности более 1 млн потребителей", — подчеркнули в Минэнерго.
ОЭС Украины продолжает работу в синхронной зоне с энергетическими системами государств-членов Европейского Союза ENTSO-E.
При этом все четыре действующих атомных электростанции Украины работают стабильно. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.
«Оператор ГТС Украины продолжает восстанавливать инфраструктуру, поврежденную в результате боевых действий», — добавили в министерство.
В ведомстве добавили, что все ГЭС и ГАЭС, входящие в структуру Укргидроэнерго, работают согласно диспетчерскому графику и выполняют свои обязательства по регулированию частоты и мощности энергосистемы страны.
По материалам: Економічна Правда
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