Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей — Минэнерго

Сегодня 07:15 — Энергетика

Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей, обесточены — более 1336 населенных пунктов, в общей сложности более 1 млн потребителей.

Об этом говорится в отчете Минэнерго по энергоснабжению на 20 марта.

По данным министерства, около 170 тысяч потребителей подключены к электроснабжению 20 марта в Харьковской области.

"В целом за минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 190,6 тысяч потребителей в Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях.

По состоянию на 20 марта возобновлено газоснабжение 6182 потребителям", — говорится в сообщении.

«Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений».

Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей. Обесточено — более 1336 населенных пунктов, в общей сложности более 1 млн потребителей", — подчеркнули в Минэнерго.

ОЭС Украины продолжает работу в синхронной зоне с энергетическими системами государств-членов Европейского Союза ENTSO-E.

При этом все четыре действующих атомных электростанции Украины работают стабильно. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

«Оператор ГТС Украины продолжает восстанавливать инфраструктуру, поврежденную в результате боевых действий», — добавили в министерство.

В ведомстве добавили, что все ГЭС и ГАЭС, входящие в структуру Укргидроэнерго, работают согласно диспетчерскому графику и выполняют свои обязательства по регулированию частоты и мощности энергосистемы страны.

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