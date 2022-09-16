Без чего невозможно получить пенсию: ПФУ о требованиях к банковским счетам для зачисления пенсий — Finance.ua
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Без чего невозможно получить пенсию: ПФУ о требованиях к банковским счетам для зачисления пенсий

Казна и Политика
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Пенсионеры могут перейти на получение пенсий через банк. Но для этого, как неоднократно рассказывали в Пенсионном фонде Украины, в банке нужно открыть счет, который должен отвечать определенным требованиям.
Какой должен быть счет, напомнили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, ссылаясь на соответствующую инструкцию Нацбанка:
  • Счет должен быть открыт для зачисления пенсионных выплат.
  • Кроме того, счет должен быть активным.
  • При подаче заявления на начисление пенсии нужно указывать номер счета в международном формате IBAN. Он состоит из 29 букв и цифр, узнать его можно в мобильном приложении банка или в отделениях финучреждения.
Чтобы перевести выплаты в банк, нужно подать заявление, придя в отделение Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через вебпортал электронных услуг.
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По материалам:
ТСН
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