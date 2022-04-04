Бесплатный вебинар о крипторегулировании — Finance.ua
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Бесплатный вебинар о крипторегулировании

Сегодня 15:24Личные финансы
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Бесплатный вебинар о крипторегулированииБесплатный вебинар о крипторегулировании
Криптовалюта, которая создавалась стихийно и свободно от посредников, наций, государств, политики и ограничений, находится в центре внимания мировых регуляторов во всем мире. И на то есть несколько веских причин.
Во-первых, по подсчетам сингапурской компании по анализу блокчейна и консультаций в сфере кибербезопасности Chainalysis, мировой объем транзакций с основными криптовалютами в 2021 году вырос до рекордных $16 трлн. Это фактически равно размеру второй экономики мира — Китая. Неуправляемость такой массы виртуальных активов вызывает определенные риски для глобальной финансовой стабильности.
Во-вторых, как заявляют в Европейском центробанке, криптоактивы активно используются «для обхода санкций, введенных многими странами по всему миру против России».
Возможно, усиление крипторегулирования смогло бы закрыть эту лазейку и еще крепче затянуть петлю на шее агрессора? Но с другой стороны — контроль и ограничения противоречат сущности существования криптовалют.
Какие инструменты существуют для идентификации лиц и транзакций в криптсреде, а также о плюсах и минусах крипторегулирования в свете усиления санкционного давления поговорим на вебинаре «Крипторегулирование: две стороны одной монеты».
Мы пригласили ведущих экспертов в области криптовалюта и их регулирования. Среди них:
  • Зураб Котария — Co-founder/COO, Identomat;
  • Семен Каплоушенко — COO Kuna Exchange.
Вместе с экспертами вебинара поговорим о таком:
  • Каких последствий следует ожидать участникам крипторынка Украины в связи с уже принятым Законом о криптовалюте?
  • Действительно ли действуют виртуальные санкции?
  • Что такое KYC и AML, как их применять для предотвращения санкций в мире криптовалют?
  • Как предотвратить мошенничество, прикрываемое пожертвованием пострадавшим от военных действий?
  • Бочка меда и 2 ложки дегтя: чего ожидать от исполнительного приказа Байдена об обеспечении ответственного развития цифровых валют?
  • KYC и DeFi: здоровый баланс или противоречие идеологий?
  • Какие рычаги есть в арсенале криптобиржи в борьбе со страной агрессором, что нужно, чтобы усилить давление на агрессора?
  • Криптовалюты как альтернатива международным системам переводов.
  • Следует ли убегать от инфляции в крипту?
Присоединяйтесь к бесплатному вебинару, который состоится 6 апреля — начало в 12:00. Длительность 1 час.

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По материалам: Finance.ua
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