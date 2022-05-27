Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе — Finance.ua
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Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе

Сегодня 15:12Личные финансы
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Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программеБесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе
Молдова в сотрудничестве со странами-членами ЕС, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международной организацией по миграции (МОМ) организует бесплатные авиаперевозки для беженцев в другие европейские государства.
Так, согласно такой инициативе, украинские беженцы, имеющие особые нужды, друзей или родственников в любой стране Европы, могут зарегистрироваться в УВКБ ООН. После этого специалисты проверят кандидатов на получение помощи и бесплатного перелета.
Кто может использовать программу? Беженцы, которые планируют отправиться на программу переселения в рамках инициативы солидарности ЕС, должны подпадать под одну из этих категорий:
  • люди с инвалидностью;
  • люди с тяжелым медицинским состоянием;
  • одинокие родители или матери с тремя или более детьми;
  • беременные женщины;
  • пожилые люди.
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В какие страны организуют бесплатные перелеты:
  • Австрия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • Испания;
  • Франция;
  • Нидерланды;
  • Норвегия.
Этот список впоследствии может быть расширен.
Какие документы нужно иметь при себе:
  • загранпаспорт (биометрический или нет) или внутренний паспорт Украины;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ о предоставлении убежища, полученный при въезде в Молдову.
За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона: 0800 800 11.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Телеканал 24
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