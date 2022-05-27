Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе — Finance.ua

Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе
Молдова в сотрудничестве со странами-членами ЕС, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международной организацией по миграции (МОМ) организует бесплатные авиаперевозки для беженцев в другие европейские государства.
Так, согласно такой инициативе, украинские беженцы, имеющие особые нужды, друзей или родственников в любой стране Европы, могут зарегистрироваться в УВКБ ООН. После этого специалисты проверят кандидатов на получение помощи и бесплатного перелета.
Кто может использовать программу? Беженцы, которые планируют отправиться на программу переселения в рамках инициативы солидарности ЕС, должны подпадать под одну из этих категорий:
люди с инвалидностью;
люди с тяжелым медицинским состоянием;
одинокие родители или матери с тремя или более детьми;