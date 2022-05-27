Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе — Finance.ua

Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе

Сегодня 15:12 — Личные финансы

Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе

Молдова в сотрудничестве со странами-членами ЕС, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международной организацией по миграции (МОМ) организует бесплатные авиаперевозки для беженцев в другие европейские государства.

Так, согласно такой инициативе, украинские беженцы, имеющие особые нужды, друзей или родственников в любой стране Европы, могут зарегистрироваться в УВКБ ООН. После этого специалисты проверят кандидатов на получение помощи и бесплатного перелета.

Кто может использовать программу? Беженцы, которые планируют отправиться на программу переселения в рамках инициативы солидарности ЕС, должны подпадать под одну из этих категорий:

люди с инвалидностью;

люди с тяжелым медицинским состоянием;

одинокие родители или матери с тремя или более детьми;

беременные женщины;

пожилые люди.

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В какие страны организуют бесплатные перелеты:

Австрия;

Франция;

Германия;

Италия;

Испания;

Франция;

Нидерланды;

Норвегия.

Этот список впоследствии может быть расширен.

Какие документы нужно иметь при себе:

загранпаспорт (биометрический или нет) или внутренний паспорт Украины;

свидетельство о рождении ребенка;

документ о предоставлении убежища, полученный при въезде в Молдову.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона: 0800 800 11.

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