Бесплатного зерна, которое россия пообещала Африке, не хватит — США Сегодня 20:20

На фоне закрытия зернового коридора, бесплатного зерна, которое россия пообещала поставить в шесть африканских стран, будет недостаточно.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Radio France, текст которого распространил Госдеп . При этом Блинкен отметил, что во время работы зернового коридора экспортировалось 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение агрессора касается только 50 тысяч тонн.

«То, что предлагает россия, — это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах» , — сказал он.

УНІАН По материалам:

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