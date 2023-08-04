Бесплатное жилье в Европе от Airbnb и United for Ukraine для украинцев: как получить — Finance.ua

Бесплатное жилье в Европе от Airbnb и United for Ukraine для украинцев: как получить Сегодня 20:00 — Недвижимость

Организация «United for Ukraine» анонсировала возобновление программы, направленной на предоставление жилья украинским беженцам, которые ищут место для убежища в Европе. Эта инициатива дает возможность семьям с детьми найти надежное жилье, сообщает Airbnb

Более 11 тысяч украинцев с начала полномасштабной войны в Украине уже нашли временное жилье благодаря Airbnb.

Недавно платформа объявила о возобновлении помощи для беженцев, что позволяет продлить поиск краткосрочного размещения до 31 декабря 2023 года.

Как подать заявление на получение бесплатного жилья

Отмечается, что заявки на временное жилье в Европе принимаются через специальную платформу, но установлены определенные условия:

— возможность получить жилье предоставляется только семьям с детьми;

— продолжительность пребывания в выбранном жилье может колебаться от 7 до 30 дней;

— программа доступна только тем лицам, которые ранее не пользовались поддержкой от «United for Ukraine»;

Если вы отвечаете этим критериям, вы можете подать заявку на получение бесплатного временного жилья. Для этого зайдите в раздел «Найти временное жилье» на платформе UFU.

Какие документы необходимы для получения бесплатного жилья от Airbnb

Для того чтобы получить возможность бесплатного размещения, беженцам следует предоставить следующую информацию:

— кто, где и на какой период времени нуждается в жилье;

— подтвердить, что ваша семья была вынуждена покинуть Украину из-за войны и находится в сложных жизненных обстоятельствах. Для подтверждения личности можно использовать украинский паспорт, разрешение на работу или вид на жительство в Украине.

Кроме того, одним из важных критериев является наличие штампа в паспорте, который подтверждает, что ваша семья покинула Украину после 24 февраля 2022 года.

Как известно, «United For Ukraine» — это международная организация, основанная с первых дней конфликта с целью оказания помощи украинским беженцам за пределами страны. В первые недели инициативы более 150 добровольцев из 34 стран присоединились к оказанию помощи.

В рамках программы украинцы могут обращаться к специалистам по вопросам информационной поддержки, юридических консультаций, психологической поддержки, образования и трудоустройства.

При поддержке «United For Ukraine» и Airbnb, беженцы могут найти необходимую поддержку и безопасное место для проживания.

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