Бесплатное жилье в Европе от Airbnb и United for Ukraine для украинцев: как получить — Finance.ua
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Бесплатное жилье в Европе от Airbnb и United for Ukraine для украинцев: как получить

Недвижимость
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Организация «United for Ukraine» анонсировала возобновление программы, направленной на предоставление жилья украинским беженцам, которые ищут место для убежища в Европе. Эта инициатива дает возможность семьям с детьми найти надежное жилье, сообщает Airbnb.
Более 11 тысяч украинцев с начала полномасштабной войны в Украине уже нашли временное жилье благодаря Airbnb.
Недавно платформа объявила о возобновлении помощи для беженцев, что позволяет продлить поиск краткосрочного размещения до 31 декабря 2023 года.
Как подать заявление на получение бесплатного жилья
Отмечается, что заявки на временное жилье в Европе принимаются через специальную платформу, но установлены определенные условия:
— возможность получить жилье предоставляется только семьям с детьми;
— продолжительность пребывания в выбранном жилье может колебаться от 7 до 30 дней;
— программа доступна только тем лицам, которые ранее не пользовались поддержкой от «United for Ukraine»;
Если вы отвечаете этим критериям, вы можете подать заявку на получение бесплатного временного жилья. Для этого зайдите в раздел «Найти временное жилье» на платформе UFU.
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Какие документы необходимы для получения бесплатного жилья от Airbnb
Для того чтобы получить возможность бесплатного размещения, беженцам следует предоставить следующую информацию:
— кто, где и на какой период времени нуждается в жилье;
— подтвердить, что ваша семья была вынуждена покинуть Украину из-за войны и находится в сложных жизненных обстоятельствах. Для подтверждения личности можно использовать украинский паспорт, разрешение на работу или вид на жительство в Украине.
Кроме того, одним из важных критериев является наличие штампа в паспорте, который подтверждает, что ваша семья покинула Украину после 24 февраля 2022 года.
Как известно, «United For Ukraine» — это международная организация, основанная с первых дней конфликта с целью оказания помощи украинским беженцам за пределами страны. В первые недели инициативы более 150 добровольцев из 34 стран присоединились к оказанию помощи.
В рамках программы украинцы могут обращаться к специалистам по вопросам информационной поддержки, юридических консультаций, психологической поддержки, образования и трудоустройства.
При поддержке «United For Ukraine» и Airbnb, беженцы могут найти необходимую поддержку и безопасное место для проживания.
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По материалам:
visitukraine.today
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