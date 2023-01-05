Бесплатное оздоровление детей: кто сможет получить путевки — Finance.ua

Бесплатное оздоровление детей: кто сможет получить путевки 05.01.2023, 00:01 — Личные финансы

По словам директора Департамента молодежи и спорта КГГА Юлии Хан, традиционно путевки на оздоровление получат школьники, которые ежедневно работали и достигали успехов каждый в своем деле:

отличники обучения,

участники творческих коллективов и спортивных команд-победителей (1-3 место) международных, всеукраинских, областных, районных, городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований и спартакиад,

лидеры детских организаций и ученического самоуправления.

Помимо этого, путевки будут предоставлены лицам, нуждающимся в особом социальном внимании и поддержке, в частности это дети из многодетных семей, дети участников боевых действий и дети, имеющие статус внутренне перемещенных лиц".

Оздоровительная кампания стартует 9 января 2023 года. Для получения бесплатной оздоровительной путевки для детей в возрасте 7-17 лет необходимо обратиться в Департамент молодежи и спорта Киева (ул. Крещатик, 12, четвертый этаж) или по номеру телефона: (066) 682-62-88, (066) 241 −61-39.

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