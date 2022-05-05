Беременным украинкам, которые эвакуировались за границу, упростили оформление больничных — Finance.ua
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Беременным украинкам, которые эвакуировались за границу, упростили оформление больничных

Сегодня 13:21Казна и Политика
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Беременным украинкам, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться за границу, упростили процедуру формирования больничных.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В частности, во время действия военного положения врачам разрешили формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности (МВВН) без личного приема беременной.
Право на формирование листка нетрудоспособности с 30 недели беременности и получение соответствующих социальных выплат сохраняется даже, если беременная женщина находится за пределами страны.
Как оформить больничный дистанционно?
  • связаться с врачом, который вел или ведет беременность, и заявить о желании сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВВН);
  • обратиться к другому врачу, предоставив ему при этом документ, подтверждающий беременность и ее срок;
  • После проверки медицинских записей о беременности в электронной системе здравоохранения врач создаст электронный больничный.
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По материалам: Finance.ua
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