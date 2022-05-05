Беременным украинкам, которые эвакуировались за границу, упростили оформление больничных — Finance.ua

Беременным украинкам, которые эвакуировались за границу, упростили оформление больничных

Сегодня 13:21 — Казна и Политика

Беременным украинкам, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться за границу, упростили процедуру формирования больничных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, во время действия военного положения врачам разрешили формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности (МВВН) без личного приема беременной.

Право на формирование листка нетрудоспособности с 30 недели беременности и получение соответствующих социальных выплат сохраняется даже, если беременная женщина находится за пределами страны.

Как оформить больничный дистанционно?

связаться с врачом, который вел или ведет беременность, и заявить о желании сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВВН);

обратиться к другому врачу, предоставив ему при этом документ, подтверждающий беременность и ее срок;

После проверки медицинских записей о беременности в электронной системе здравоохранения врач создаст электронный больничный.

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