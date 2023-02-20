Бензин или дизель: какие модели авто выбирали украинцы в каждом сегменте — Finance.ua

Бензин или дизель: какие модели авто выбирали украинцы в каждом сегменте Сегодня 08:03 — Личные финансы

Бензин или дизель: какие модели авто выбирали украинцы в каждом сегменте

Предпочтения украинцев при выборе автомобиля по типу горючего остаются стабильными. Эксперты Института исследований авторынка определили , как в январе изменились доли авто с точки зрения горючего и какими были самые популярные модели в каждом сегменте.

Какой тип горючего выбирают для авто:

на протяжении января 2023 года украинцы чаще всего выбирали бензиновые автомобили. Таких приобрели 43,1% от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных легковых автомобилей (34,9 тыс.). Если к ним добавить автомобили с установленным ГБО (19,2%, 26,5 тыс.) и машины с гибридными двигателями (2%, 1,6 тыс.), то легковушки на бензине будут составлять абсолютное большинство: 64,3% от общего количества продаж;

Таких приобрели 43,1% от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных легковых автомобилей (34,9 тыс.). Если к ним добавить автомобили с установленным ГБО (19,2%, 26,5 тыс.) и машины с гибридными двигателями (2%, 1,6 тыс.), то легковушки на бензине будут составлять абсолютное большинство: 64,3% от общего количества продаж; доля дизельных автомобилей составила 32,8% (26,5 тыс.) машин, оборудованных двигателем для работы исключительно на газовом топливе было 0,4% от общего количества (335 шт.);



составила 32,8% (26,5 тыс.) машин, оборудованных двигателем для работы исключительно на газовом топливе было 0,4% от общего количества (335 шт.); доля электромобилей составила 2,5% (2 тыс.) от общего количества.



Так что эксперты говорят, что в целом ситуация на автомобильном рынке в разрезе типа горючего, выбираемого украинцами при покупке авто, остается стабильной.

Какие модели выбирают в зависимости от вида топлива

Внутренние перепродажи

Самыми популярными дизельными автомобилями на внутреннем рынке оказались Volkswagen Passat (2 л, 840 шт.), Renault Megane (1.5 л, 645 шт.) и BMW X5 (3 л, 358 шт.).

на внутреннем рынке оказались Volkswagen Passat (2 л, 840 шт.), Renault Megane (1.5 л, 645 шт.) и BMW X5 (3 л, 358 шт.). Среди бензиновых вариантов чаще всего выбирали Volkswagen Golf (1.4 л, 406 шт.), Daewoo Lanos/Sens (1.5 л, 358 шт.) и Skoda Octavia (1.6 л, 331 шт.).



вариантов чаще всего выбирали Volkswagen Golf (1.4 л, 406 шт.), Daewoo Lanos/Sens (1.5 л, 358 шт.) и Skoda Octavia (1.6 л, 331 шт.). Самыми популярными авто с ГБО на внутреннем рынке стали Daewoo Lanos/Sens (1,5 л, 729 шт.), Daewoo Lanos/Sens с двигателем 1.3 литра (343 шт.) и Chevrolet Aveo (1,5 л, 326 шт.) .



на внутреннем рынке стали Daewoo Lanos/Sens (1,5 л, 729 шт.), Daewoo Lanos/Sens с двигателем 1.3 литра (343 шт.) и Chevrolet Aveo (1,5 л, 326 шт.) . Среди «гибридов» чаще всего выбирали Toyota RAV-4 (2,5 л, 65 шт.), Ford Fusion (2 л, 49 шт.) и Toyota Camry (2,5 л, 48 шт.).



чаще всего выбирали Toyota RAV-4 (2,5 л, 65 шт.), Ford Fusion (2 л, 49 шт.) и Toyota Camry (2,5 л, 48 шт.). Самыми популярными «газовыми» авто на внутреннем рынке стали Hyundai Sonata (2 л, 203 шт.), KIA Optima (2 л, 63 шт.) и Hyundai Grandeur (3 л, 9 шт.).



Импорт б/у легковушек

Дизели — Renault Megane, Volkswagen Passat и Skoda Octavia.

Бензиновые — Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia.



Оборудованные ГБО — Skoda Octavia, Renault Megane и Nissan Rogue.

«Гибриды» — Skoda Octavia, Renault Megane и Nissan Rogue.



Газовые — Hyundai Sonata, KIA Optima и Hyundai Grandeur.



Новые легковушки

Бензиновые — Renault Duster, Suzuki Vitara и Toyota Land Cruiser Prado.

Дизели — Toyota Land Cruiser Prado, Renault Express и Toyota Land Cruiser.



Оборудованные ГБО — Renault Duster, Chery Tiggo 4 и Hyundai Tucson.



«Гибриды» — Toyota RAV-4, Toyota Camry и Toyota Yaris Cross.



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