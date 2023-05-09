Бензин и дизтопливо подешевели, автогаз подорожал — Finance.ua
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Бензин и дизтопливо подешевели, автогаз подорожал

Энергетика
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Во вторник, 9 мая по сравнению с понедельником, 8 мая, средние цены на крупнейших заправках Украины на бензин марки «Евро-95» и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 1,4−2,1% до 45,66−47, 32 гривны за литр, а на автогаз — повысились на 0,8% до 22,35 гривны за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
Средние цены на бензин А-95 снизились на 1,4% с 47,99 грн/л до 47,32 грн/л.
Средние цены на дизельное топливо снизились на 2,1% с 46,66 грн/л до 45,66 грн/л.
Средние цены на газ повысились на 0,8% с 22,18 грн/л до 22,35 грн/л.
В понедельник, 8 мая по сравнению с пятницей, 5 мая, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 22,18 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 47,99 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 46,66 гривны за литр.
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По материалам:
Українські Новини
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