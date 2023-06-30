Бензин и дизель подорожали перед повышением налогов с 1 июля — Finance.ua

Бензин и дизель подорожали перед повышением налогов с 1 июля
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 30 июня 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Топливо дорожает перед повышением налогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 44,85 грн за литр (+0,20 грн), на дизельное топливо 43,40 грн за литр (+0,23 грн), на автогаз 21,93 грн за литр (+0,01 гривны).
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