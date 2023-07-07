Бензин и дизель: цены на АЗС — Finance.ua

Бензин и дизель: цены на АЗС Сегодня 19:27 — Энергетика

Бензин и дизель: цены на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 июля 2023 года по сравнению с концом июня подорожали более чем на 3 гривны. Рост цен вызван повышением налогов.

Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,89 гривны за литр (+47,89 гривен за неделю), на дизельное топливо — 46,84 гривны за литр (+3,44 гривны), на автогаз — 23, 36 гривны за литр (+1,43 гривны).

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров, на дизельное топливо — со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

Сети АЗС будут постепенно повышать цены на топливо в течение месяца после роста акцизов и НДС с 1 июля. В результате бензин подорожает на 8−9 гривен, дизель — на 5−6 гривен, автогаз — на 3 гривны.

Как сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, диапазон будет: дизельное топливо до 50 гривен за литр, 95 бензин — до 55 гривен за литр. Цены на автогаз поднимутся примерно до 26 гривен за литр.

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