Бензин и дизель: цены на АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бензин и дизель: цены на АЗС

Энергетика
21
Бензин и дизель: цены на АЗС
Бензин и дизель: цены на АЗС
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 июля 2023 года по сравнению с концом июня подорожали более чем на 3 гривны. Рост цен вызван повышением налогов.
Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,89 гривны за литр (+47,89 гривен за неделю), на дизельное топливо — 46,84 гривны за литр (+3,44 гривны), на автогаз — 23, 36 гривны за литр (+1,43 гривны).
Бензин и дизель: цены на АЗС

Справка Finance.ua:

  • Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров, на дизельное топливо — со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ останется на уровне 52 евро за 1000 литров.
  • Сети АЗС будут постепенно повышать цены на топливо в течение месяца после роста акцизов и НДС с 1 июля. В результате бензин подорожает на 8−9 гривен, дизель — на 5−6 гривен, автогаз — на 3 гривны.
  • Как сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, диапазон будет: дизельное топливо до 50 гривен за литр, 95 бензин — до 55 гривен за литр. Цены на автогаз поднимутся примерно до 26 гривен за литр.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.