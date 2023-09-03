Bentley отзывает почти 4 тысячи кроссоверов Bentayga из-за риска возгорания — Finance.ua

Bentley отзывает почти 4 тысячи кроссоверов Bentayga из-за риска возгорания
Британская компания Bentley отзывает несколько тысяч люксовых кроссоверов Bentayga. Поводом для отзыва стали проблемы, связанные с топливной системой.
Об этом сообщает Carscoops.
Сервисная акция в целом коснется 3527 автомобилей, выпущенных в период с марта 2016-го по июнь 2023 года. Как сообщили в компании, из-за плохого бензина и высоких температур топливный насос этих кроссоверов испытывает перегрузку, а электрические разъемы модуля подачи топлива в бензобаке перегреваются. Это может привести к расплавлению материала, из которого изготовлен фланец, утечке топлива и даже возгоранию.
Всесторонне изучив проблему, инженеры Bentley разработали ремкомплект с улучшенной конструкцией фланцев в бензобаке. Кроме того, производитель изменил конструкцию модуля подачи топлива, и автомобили, выпущенные после июня 2023 года, не будут подвержены этой проблеме.
В конце сентября Bentley начнет уведомлять попавших под отзыв владельцев кроссоверов Bentayga о необходимости посетить официального дилера для проведения ремонта. Все работы будут бесплатными.
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