Белый дом запланировал усилить регулирование криптовалют — Finance.ua

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Белый дом запланировал усилить регулирование криптовалют

Финтех и Карты
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Белый дом запланировал усилить регулирование криптовалют
Белый дом запланировал усилить регулирование криптовалют
Белый дом желает введения усиленного надзора за криптовалютами.
Об этом на пресс-конференции сообщила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь администрации президента США.
«Белый дом постоянно утверждает, что без надлежащего надзора за криптовалютами они рискуют навредить обычным американцам», — заявила Жан-Пьер.
Еще в феврале Сенат и администрация Байдена объявили, что пытаются создать новую регуляторную структуру для цифровых валют, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) активно участвует в проектах, направленных на усиление регуляторного контроля за цифровыми активами.
Глава Комитета по сельскому хозяйству Сената США Дебби Стейбеноу подчеркнула, что Конгресс как можно скорее должен принять закон о регулировании криптовалют — все из-за краха криптовалютной биржи FTX.
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«Конгрессу пора действовать. Комитет по-прежнему стремится продвигать Закон о защите потребителей цифровых товаров, чтобы обеспечить необходимые гарантии на рынке криптовалют», — сказала она.
Стейбеноу добавила, что работает с главным республиканцем Комиссии Джоном Бузманом, финансовыми регуляторами и другими политиками, чтобы «доработать и подготовить закон для голосования в Комитете».
10 ноября глава банковского комитета Сената Шеррод Браун заявил, что крайне важно, чтобы финансовые агентства США расследовали, какие факторы привели к краху FTX.
«Очень важно, чтобы наши финансовые надзорные ведомства исследовали, что привело к краху FTX. Тогда мы сможем полностью понять, какое злоупотребление и неправомерное поведение здесь имели место, — заявил сенатор-демократ. — Я прошу найти лучшее решение для защиты потребителей, стабильности рынков и банковской системы США».

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее? 🧐

По материалам:
noworries
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