Белорусам запретили без разрешения государства переезжать в другие страны — Finance.ua

Белорусам запретили без разрешения государства переезжать в другие страны
Жителям беларуси, желающим переехать на постоянное место жительства в другую страну, теперь нужно будет получить разрешение в белорусских миграционных органах по месту жительства, а не в белорусском консульстве, как это было ранее.
Об этом сообщает Медиазона.Беларусь со ссылкой на постановление Совета министров рб.
Заявление следует подавать в территориальное подразделение гражданства и миграции. Совершеннолетние делают это лично, за несовершеннолетних заявления подают родители или законные представители.
Вместе с заявлением, как и прежде, нужно заполнить анкету с вопросами об образовании, специальности, налоговых обязательствах, алиментах, а также указать контакты родственников.
В миграционных органах проверят, не запрещен ли заявителю выезд из страны. Прежде всего, к таким категориям относятся должники и военнообязанные.
В течение 20 дней госорганы беларуси обрабатывают запросы, еще до 15 дней занимает подготовка решения об оформлении выезда для проживания за пределами беларуси или об отказе в нем.
После получения разрешения на выезд в паспорте заявителя будет поставлена метка с датой разрешения на выезд на постоянное проживание.
Отказать в разрешении могут, если заявитель подделал документы или предоставил ложную информацию, а также если он имеет ограничения на выезд, задолженность или невыполненные обязательства.
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