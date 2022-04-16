беларусь закрывает въезд зарегистрированным в ЕС автомобилям — Finance.ua

беларусь закрывает въезд зарегистрированным в ЕС автомобилям
Беларусь вводит запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в ЕС.
Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Минтранс страны.
С полночи 16 апреля запрещается перемещение через границу в беларусь автотранспортных средств, автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе.
Исключение составляет их прохождение через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепления.
Это ограничение не применяется до 23 апреля к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию беларуси до 16 апреля этого года.
Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.
Кроме того, определен перечень мест, в которые могут направляться зарегистрированные в ЕС автотранспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.
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