Бегство из России 10 западных компаний грозит безработицей более 120 тысячам россиян — исследование — Finance.ua
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Бегство из России 10 западных компаний грозит безработицей более 120 тысячам россиян — исследование

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Бегство из России 10 западных компаний грозит безработицей более 120 тысячам россиян — исследованиеБегство из России 10 западных компаний грозит безработицей более 120 тысячам россиян — исследование
Решение всего десяти компаний стран Запада прекратить свой бизнес на территории России может грозить потерей рабочих мест более чем 120 тысячам граждан России.
Об этом говорится в исследовании немецкой компании Statista research, специализирующейся на изучении рыночных и потребительских данных.
По данным исследователей, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s обеспечивала работой 62 тысячи жителей России, а корпорация PepsiCo — 20 тысяч россиян. Среди других крупнейших компаний, покидающих российский рынок, количество рабочих мест составляет:
  • IKEA — 15 тысяч;
  • Inditex — 9 тысяч;
  • KPMG — 4500;
  • PWC — 3700;
  • H&M — 3500;
  • LVMH — 3500;
  • L’Oreal — 2200;
  • Starbucks — 2000.
Итого, 10 крупнейших западных компаний обеспечивали работой более 120 тысяч россиян.
По данным Йельской школы менеджмента, на 10 марта 2022 года, всего об уходе из страны или частичной или временной остановке операций сообщили более 330 иностранных компаний.

Справка Finance.ua:

  • международное рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинги 95 российских компаний. Это произошло после снижения суверенного рейтинга россии с мусорного до преддефолтного уровня Ca;
  • российская федерация стала самым подсанкционным государством в мире, в отношении ее было введено более 5530 мировых санкций.
По материалам: suspilne.media
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