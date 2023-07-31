БЭБ заблокировало обменники, которые использовали платежные системы рф: изъято почти 60 млн грн наличными в эквиваленте — Finance.ua

БЭБ заблокировало обменники, которые использовали платежные системы рф: изъято почти 60 млн грн наличными в эквиваленте Сегодня 20:18 — Криминал

БЭБ заблокировало обменники, которые использовали платежные системы рф: изъято почти 60 млн грн наличными в эквиваленте, Фото: esbu.gov.ua

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили физических и юридических лиц, организовавших теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы — так называемые «Юmoney» и «Webmoney».

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Эти лица обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.

и т. п. Обменные операции производились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт

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Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.

и т. д. , что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн. Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, По результатам 22 обысков обнаружены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн. Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

В настоящее время один из фигурантов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрения.

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