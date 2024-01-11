БЭБ в Киеве предотвратили незаконное возмещение НДС на 9 млн — Finance.ua
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БЭБ в Киеве предотвратили незаконное возмещение НДС на 9 млн

Криминал
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БЭБ в Киеве предотвратили незаконное возмещение НДС на 9 млн
БЭБ в Киеве предотвратили незаконное возмещение НДС на 9 млн
Аналитики Территориального управления БЭБ в г. Киеве провели мониторинг 317 налоговых деклараций, поданных субъектами хозяйствования, состоящими на налоговом учете ГУ ГНС в г. Киеве.
Об этом пишет Бюро экономической безопасности.
Только за период сентябрь — ноябрь 2023 года аналитики Бюро выявили 19 предприятий с потенциальными рисками незаконного возмещения НДС из государственного бюджета на сумму свыше 135 млн грн. Их деятельность охватывала экспорт сельскохозяйственной продукции, строительство, энергетику и т. д.
Чтобы не допустить растрату бюджетных средств, сотрудники БЭБ направили рекомендательные письма в ГУ ГНС в г. Киеве относительно выявленных рисков и необходимости проведения контрольно-проверочных мероприятий.
Еще до начала проверки 3 компании, которые занимались производством металлоконструкций и действовали в сфере недвижимости, подали уточняющие расчеты и самостоятельно уменьшили бюджетное возмещение на сумму более 9 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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