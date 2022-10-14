БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн грн — Finance.ua
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БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн грн

Криминал
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БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн грн
БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн грн
Бюро Экономической Безопасности разоблачило лицо, которое на протяжении 2012-2016 годов осуществляло валютные финансовые операции со средствами, полученными в результате незаконной деятельности.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Эти средства не были задекларированы в качестве доходов в налоговых органах Украины. Гражданка способствовала их выводу из Украины через иностранные и оффшорные компании, в результате чего получила доходы более чем на 180 млн грн.
Такие действия предшествовали легализации (отмыванию) доходов, что повлекло за собой неуплату налогов в государственный бюджет в размере более 23 млн грн.
Указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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