БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн грн — Finance.ua

БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн грн Сегодня 16:45 — Криминал

БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн грн

Бюро Экономической Безопасности разоблачило лицо, которое на протяжении 2012-2016 годов осуществляло валютные финансовые операции со средствами, полученными в результате незаконной деятельности.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Эти средства не были задекларированы в качестве доходов в налоговых органах Украины. Гражданка способствовала их выводу из Украины через иностранные и оффшорные компании, в результате чего получила доходы более чем на 180 млн грн.

Такие действия предшествовали легализации (отмыванию) доходов, что повлекло за собой неуплату налогов в государственный бюджет в размере более 23 млн грн.

Указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.