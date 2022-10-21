БЭБ разоблачило табачную компанию в уклонении от уплаты налогов на 18,5 миллиона — Finance.ua
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БЭБ разоблачило табачную компанию в уклонении от уплаты налогов на 18,5 миллиона

Криминал
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БЭБ разоблачило табачную компанию в уклонении от уплаты налогов на 18,5 миллиона
БЭБ разоблачило табачную компанию в уклонении от уплаты налогов на 18,5 миллиона, Фото: БЕБ
Бюро экономической безопасности разоблачило табачную компанию, которая уклонилась от уплаты налогов более чем на 18,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили служебных лиц общества, действующего в сфере изготовления табака и табачных изделий, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В период 2020-2022 годов работники СХД осуществляли продажу табачных изделий собственного производства за наличные средства без отражения таких операций в налоговой и финансовой отчетности", — говорится в сообщении.
В результате уклонения от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость предприятие нанесло государству ущерб на общую сумму более 18,5 млн грн.
Детективы Главного подразделения детективов БЭБ по результатам санкционированных обысков, проведенных в складских помещениях в Одесской области, выявили и изъяли имущество более чем на 10 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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