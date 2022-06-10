БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 млн грн — Finance.ua

БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 млн грн

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БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 млн грн

Производитель электрических проводов и кабелей в Запорожской области незаконно вывел из Украины 140 млн. грн. Бенефициаром является гражданин россии.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

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«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с Запорожской областной прокуратурой в ходе отработки юридических лиц, связанных с российской федерацией на территории Запорожской области, обнаружили субъект хозяйствования, бенефициарным владельцем которого является гражданин страны агрессора», — сказано в сообщении.

Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей выводили капитал из страны под видом выплаты дивидендов.

Таким образом, злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности, на общую сумму более 140 млн грн.

По данным фактам начато уголовное производство.

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