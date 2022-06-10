БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 млн грн — Finance.ua
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БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 млн грн

Сегодня 03:48Криминал
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БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 млн грнБЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 млн грн
Производитель электрических проводов и кабелей в Запорожской области незаконно вывел из Украины 140 млн. грн. Бенефициаром является гражданин россии.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.
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«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с Запорожской областной прокуратурой в ходе отработки юридических лиц, связанных с российской федерацией на территории Запорожской области, обнаружили субъект хозяйствования, бенефициарным владельцем которого является гражданин страны агрессора», — сказано в сообщении.
Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей выводили капитал из страны под видом выплаты дивидендов.
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Таким образом, злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности, на общую сумму более 140 млн грн.
По данным фактам начато уголовное производство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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