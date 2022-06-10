БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 млн грн — Finance.ua

«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с Запорожской областной прокуратурой в ходе отработки юридических лиц, связанных с российской федерацией на территории Запорожской области, обнаружили субъект хозяйствования, бенефициарным владельцем которого является гражданин страны агрессора», — сказано в сообщении.
Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей выводили капитал из страны под видом выплаты дивидендов.