БЭБ разоблачило директора общества на махинациях с НДС на 3,5 млн грн — Finance.ua
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БЭБ разоблачило директора общества на махинациях с НДС на 3,5 млн грн

Криминал
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БЭБ разоблачило директора общества на махинациях с НДС на 3,5 млн грн
БЭБ разоблачило директора общества на махинациях с НДС на 3,5 млн грн
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили директора общества, специализирующегося на оптовой торговле мясом, на махинациях с НДС на 3,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Директор компании, по предварительному сговору с группой лиц нескольких субъектов хозяйственной деятельности, злоупотребляя своим служебным положением, осуществил незаконное возмещение НДС.
Основным видом данного общества является деятельность в сфере оптовой торговли мясом и мясными продуктами. Руководитель заключал договоры о приобретении мяса и мясопродуктов у юридических и физических лиц для их переработки и продажи как на территории Украины так и для экспорта. На самом деле никаких поставок продукции не производилось.
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В течение длительного времени директор общества по результатам проведенных бестоварных финансово-хозяйственных операций подавал недостоверные сведения о возмещении налога на добавленную стоимость. Таким образом, происходило формирование искусственного налогового кредита по НДС с целью обращения в ГУ ГНС в Ивано-Франковской области для его возмещения. Используя такую схему, компания получила безосновательное возмещение по НДС на общую сумму более 3,5 млн грн.
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В конце сентября директор общества был уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Обоснованность подозрения в совершении инкриминируемого уголовного преступления подтверждается собранными доказательствами, материалами проверок, отчетами, показаниями физических лиц и т.п.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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