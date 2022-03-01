БЭБ просит украинцев сообщать о необоснованных ценах на жилье для переселенцев — Finance.ua
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БЭБ просит украинцев сообщать о необоснованных ценах на жилье для переселенцев

Сегодня 17:19Личные финансы
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ЖильеЖилье
Бюро экономической безопасности просит украинцев сообщать о необоснованном повышении цен на жилье, товары и услуги.
Об этом говорится в сообщении БЭБ.
Отмечается, что Бюро будет отслеживать случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, услуги и товары.
В БЭБ считают, что такие действия на время военного положения «следует приравнивать к мародерству», а после победы в войне рассматривать как экономическое преступление.
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Ведомство призвало сообщать о таких случаях в Бюро экономической безопасности — оно будет оперативно уведомлять Территориальную оборону и будет фиксировать их для дальнейшего расследования в мирные времена.
Обращаться можно по электронному адресу: zvernennya@esbu.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • аналитическо-адвокационная общественная организация «Центр совместных действий» с командой волонтеров помогает украинцам найти безопасное временное жилье. Жить там можно будет бесплатно;
  • украинские девелоперы KAN Development, Stolitsa Group и другие приостанавливают требования по всем текущим платежам, связанным с оплатой приобретенного жилья в своих проектах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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