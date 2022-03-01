БЭБ просит украинцев сообщать о необоснованных ценах на жилье для переселенцев — Finance.ua

Ведомство призвало сообщать о таких случаях в Бюро экономической безопасности — оно будет оперативно уведомлять Территориальную оборону и будет фиксировать их для дальнейшего расследования в мирные времена.
Обращаться можно по электронному адресу: zvernennya@esbu.gov.ua
Справка Finance.ua:
аналитическо-адвокационная общественная организация «Центр совместных действий» с командой волонтеров помогает украинцам найти безопасное временное жилье. Жить там можно будет бесплатно;
украинские девелоперы KAN Development, Stolitsa Group и другие приостанавливают требования по всем текущим платежам, связанным с оплатой приобретенного жилья в своих проектах.