БЭБ проработала почти 400 сообщений о необоснованном завышении цен — Finance.ua
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БЭБ проработала почти 400 сообщений о необоснованном завышении цен

Сегодня 03:36Личные финансы
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БЭБ проработала почти 400 сообщений о необоснованном завышении ценБЭБ проработала почти 400 сообщений о необоснованном завышении цен
Бюро экономической безопасности отработало около 400 сообщений о необоснованном завышении цен.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Как отмечается, отработаны несколько сотен субъектов хозяйствования, в отношении которых поступали сообщения о необоснованном завышении цен на Телеграм бот и электронный ящик БЭБ.
В настоящее время получено около 700 сообщений граждан о таких нарушениях, около 400 из них уже обработаны.

Где больше всего жалоб

Больше всего жалоб поступило из Львовской области — 177 сообщений, г. Киева и Киевской области — 70, Днепропетровской области — 68, Закарпатской области — 54, Винницкой области — 45.
Подавляющее большинство сообщений касается завышения цен на аренду жилья, продукты питания, товары первой необходимости, а также топливо.

Результаты

БЭБ отрабатывает и устанавливает причины повышения цен по цепочке от розничного продавца до оптового. В большинстве регионов достигнуты положительные сдвиги для восстановления экономических прав граждан, в частности, уменьшение цен на продукты питания на рынках и в магазинах.
В отдельных случаях арендодатели, завысившие цены, осуществляют бесплатное поселение переселенцев. Остальные частично возвращают средства за проживание. Так, в одной из западных областей проживающим в гостинице вернули 15 тыс. грн, оплаченных за проживание за 2 суток. Также предприниматели перечисляют средства для поддержки ВСУ, помогают волонтерам.
Относительно цен на топливо выяснилось, что большинством АЗС установлена минимальная наценка с учетом предельных торговых наценок в соответствии с решением Министерства экономики Украины.
Кроме того, в процессе уточнения сообщений некоторые заявители отказались подтверждать свои заявки. Также часть заявленных уведомлений не подтвердилась.
По материалам: Finance.UA
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