БЭБ призывает бизнесменов не завышать цены на услуги и товары для украинцев — Finance.ua
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БЭБ призывает бизнесменов не завышать цены на услуги и товары для украинцев

Сегодня 06:11Личные финансы
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Бюро экономической безопасности Украины призывает предпринимателей не завышать цены на услуги и товары для украинцев.
«Это недопустимо во время военных действий, на фоне падения покупательной способности населения. Поэтому сегодня мы отслеживаем и отрабатываем каждый такой случай. Собранные материалы будут направляться в компетентные органы для дальнейшего принятия мер (Государственную налоговую службу, Госпотребслужбу, Национальную полицию и другие)», — заявил директор Бюро Вадим Мельник.
По его словам, при определении признаков правонарушений при отработке фактов установления необоснованно высоких цен будут приниматься меры «к немедленному их пресечению и привлечению виновных к установленной законом ответственности».
Результаты. В Бюро уточняют, что с начала марта сотрудники БЭБ получили 275 сообщений через специально созданный телеграмм-бот и почту. Больше всего сообщений поступило из Львовской области — 63, Днепропетровской — 46, Киевской области и г. Киева — 40.
«Большинство сообщений от граждан касается завышения цен на проживание и отдельных товаров повседневного потребления. Кроме того, установлены факты завышения цен на топливо некоторыми сетями АЗС», — уточняют в БЭБ.
Куда обращаться? БЭБ призывает сознательных граждан не стоять в стороне и сообщать об известных аналогичных случаях необоснованного повышения цен на жилье, товары повседневного потребления и услуги, по адресу: zvernennya@esbu.gov.ua или с помощью телеграмм-бота https://t.me/StopOverpriceBot.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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