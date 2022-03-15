БЭБ призывает бизнесменов не завышать цены на услуги и товары для украинцев — Finance.ua

БЭБ призывает бизнесменов не завышать цены на услуги и товары для украинцев

Сегодня 06:11 — Личные финансы

Бюро экономической безопасности Украины призывает предпринимателей не завышать цены на услуги и товары для украинцев.

«Это недопустимо во время военных действий, на фоне падения покупательной способности населения. Поэтому сегодня мы отслеживаем и отрабатываем каждый такой случай. Собранные материалы будут направляться в компетентные органы для дальнейшего принятия мер (Государственную налоговую службу, Госпотребслужбу, Национальную полицию и другие)», — заявил директор Бюро Вадим Мельник.

По его словам, при определении признаков правонарушений при отработке фактов установления необоснованно высоких цен будут приниматься меры «к немедленному их пресечению и привлечению виновных к установленной законом ответственности».

Результаты. В Бюро уточняют, что с начала марта сотрудники БЭБ получили 275 сообщений через специально созданный телеграмм-бот и почту. Больше всего сообщений поступило из Львовской области — 63, Днепропетровской — 46, Киевской области и г. Киева — 40.

«Большинство сообщений от граждан касается завышения цен на проживание и отдельных товаров повседневного потребления. Кроме того, установлены факты завышения цен на топливо некоторыми сетями АЗС», — уточняют в БЭБ.

Куда обращаться? БЭБ призывает сознательных граждан не стоять в стороне и сообщать об известных аналогичных случаях необоснованного повышения цен на жилье, товары повседневного потребления и услуги, по адресу: zvernennya@esbu.gov.ua или с помощью телеграмм-бота БЭБ призывает сознательных граждан не стоять в стороне и сообщать об известных аналогичных случаях необоснованного повышения цен на жилье, товары повседневного потребления и услуги, по адресу: zvernennya@esbu.gov.ua или с помощью телеграмм-бота https://t.me/StopOverpriceBot

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