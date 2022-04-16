БЭБ национализирует 380 тонн белорусских удобрений на 10 млн грн — Finance.ua

Бюро установило, что компания-поставщик из беларуси отправила более 380 тонн азотно-фосфорных калийных удобрений в Украину по адресу одного из обществ с иностранными инвестициями. Как оказалось, учредитель предприятия-получателя — белорусское ОАО со 100% долей собственности.
Для того чтобы далее национализировать имущество, правоохранители совместно с работниками Юго-Западной железной дороги передали информацию на изъятие вагонов с минеральными удобрениями в военно-гражданскую администрацию Черниговской области.
Ориентировочная стоимость удобрений составляет свыше 10 млн грн.