БЭБ национализирует 380 тонн белорусских удобрений на 10 млн грн — Finance.ua

БЭБ национализирует 380 тонн белорусских удобрений на 10 млн грн

Сегодня 05:05 — Казна и Политика

Бюро экономической безопасности в Черниговской области выявило шесть вагонов с белорусскими удобрениями и передало информацию военно-гражданской администрации для дальнейшей национализации.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Бюро установило, что компания-поставщик из беларуси отправила более 380 тонн азотно-фосфорных калийных удобрений в Украину по адресу одного из обществ с иностранными инвестициями. Как оказалось, учредитель предприятия-получателя — белорусское ОАО со 100% долей собственности.

Для того чтобы далее национализировать имущество, правоохранители совместно с работниками Юго-Западной железной дороги передали информацию на изъятие вагонов с минеральными удобрениями в военно-гражданскую администрацию Черниговской области.

Ориентировочная стоимость удобрений составляет свыше 10 млн грн.

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