БЭБ изъяло более 5 млн грн в офисах мясокомбината, связанного с россией — Finance.ua

БЭБ изъяло более 5 млн грн в офисах мясокомбината, связанного с россией Сегодня 20:32 — Криминал

БЭБ изъяло более 5 млн грн в офисах мясокомбината, связанного с россией, Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что изъяло более 5 млн грн в офисах мясокомбината, связанного с россией.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели санкционированные обыски по адресам офисных помещений предприятия пищевой промышленности, частично принадлежащих гражданам российской федерации. В результате обысков изъяты и арестованы денежные средства в сумме более 5 млн грн», — сказано в сообщении.

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Общество было задействовано в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием разоблачена схема, организованная с использованием связанных между собой субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане рф.

В период с 2019 по 2022 годы они документально оформляли бестоварные операции, используя реквизиты мясокомбината, и реализовывали продукцию за наличные средства. В этих операциях были задействованы компании с признаками транзитности и рисковости.

Таким образом, был занижен налог на прибыль на почти 40 млн грн.

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