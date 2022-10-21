БЭБ изъяло более 5 млн грн в офисах мясокомбината, связанного с россией — Finance.ua

БЭБ изъяло более 5 млн грн в офисах мясокомбината, связанного с россией
Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что изъяло более 5 млн грн в офисах мясокомбината, связанного с россией.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели санкционированные обыски по адресам офисных помещений предприятия пищевой промышленности, частично принадлежащих гражданам российской федерации. В результате обысков изъяты и арестованы денежные средства в сумме более 5 млн грн», — сказано в сообщении.
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Общество было задействовано в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Следствием разоблачена схема, организованная с использованием связанных между собой субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане рф.
В период с 2019 по 2022 годы они документально оформляли бестоварные операции, используя реквизиты мясокомбината, и реализовывали продукцию за наличные средства. В этих операциях были задействованы компании с признаками транзитности и рисковости.
Таким образом, был занижен налог на прибыль на почти 40 млн грн.
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