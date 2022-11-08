БЭБ договорился о сотрудничестве с представителями МВФ в Украине — Finance.ua

БЭБ договорился о сотрудничестве с представителями МВФ в Украине Сегодня 15:47 — Казна и Политика

В Бюро экономической безопасности Украины провели онлайн-встречу с представителями Международного валютного фонда.

Вначале директор Бюро Вадим Мельник поблагодарил представителей МВФ за предоставленную Украине помощь. Он рассказал, как происходит становление госоргана, о структуре БЭБ, важности аналитики и риск-ориентированного подхода для анализа криминальных явлений в экономике.

Читайте также НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине

«Главный KPI БЭБ — снижение уровня теневой экономики, что позволит легальному бизнесу развиваться и привлечет иностранные инвестиции. Предотвращение нанесения ущерба бюджету Украины, возмещение причиненного ущерба и наказание нарушителей — это уже его составляющие. Сотрудники БЭБ добросовестно выполняют свою работу на экономическом фронте. Но для устойчивого институционального развития органа необходима поддержка международных партнеров. Только совместными усилиями с нашими международными партнерами, кирпичик за кирпичиком, мы построим действенный и эффективный орган, который будет способен обеспечить экономическую безопасность нашего государства», — отметил Мельник.

По результатам встречи стороны договорились о налаживании двустороннего сотрудничества между БЭБ и представителями МВФ, поддержке рабочих отношений.

Представители МВФ, в свою очередь, согласились поддерживать независимость и институциональное развитие БЭБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.