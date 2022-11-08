БЭБ договорился о сотрудничестве с представителями МВФ в Украине — Finance.ua
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БЭБ договорился о сотрудничестве с представителями МВФ в Украине

Казна и Политика
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В Бюро экономической безопасности Украины провели онлайн-встречу с представителями Международного валютного фонда.
Вначале директор Бюро Вадим Мельник поблагодарил представителей МВФ за предоставленную Украине помощь. Он рассказал, как происходит становление госоргана, о структуре БЭБ, важности аналитики и риск-ориентированного подхода для анализа криминальных явлений в экономике.
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«Главный KPI БЭБ — снижение уровня теневой экономики, что позволит легальному бизнесу развиваться и привлечет иностранные инвестиции. Предотвращение нанесения ущерба бюджету Украины, возмещение причиненного ущерба и наказание нарушителей — это уже его составляющие. Сотрудники БЭБ добросовестно выполняют свою работу на экономическом фронте. Но для устойчивого институционального развития органа необходима поддержка международных партнеров. Только совместными усилиями с нашими международными партнерами, кирпичик за кирпичиком, мы построим действенный и эффективный орган, который будет способен обеспечить экономическую безопасность нашего государства», — отметил Мельник.
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По результатам встречи стороны договорились о налаживании двустороннего сотрудничества между БЭБ и представителями МВФ, поддержке рабочих отношений.
Представители МВФ, в свою очередь, согласились поддерживать независимость и институциональное развитие БЭБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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