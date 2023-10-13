Baykar впервые показала в движении новую «птичку» Bayraktar TB3 (видео) — Finance.ua
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Baykar впервые показала в движении новую «птичку» Bayraktar TB3 (видео)

Технологии&Авто
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Baykar впервые показала в движении новую «птичку» Bayraktar TB3 (видео)
Baykar впервые показала в движении новую «птичку» Bayraktar TB3 (видео)
Турецкая компания-производитель беспилотников Baykar впервые показала свой новый разведывательно-ударный БПЛА Bayraktar TB3 во время испытаний. Такие БПЛА планируют разместить на военном корабле.
В ролике, опубликованном компанией в Facebook, показан первый «взлетный» проезд по аэродромной полосе.
«Bayraktar TB3 успешно завершил первое испытание на высокоскоростном проходе», — отметили в компании.
Как заявляли в Baykar, новый находящийся в стадии испытаний дрон Bayraktar TB3 — средневысотный боевой БПЛА со складными крыльями, способный на длительные полеты и не требующий для взлета и посадки длинной взлетной полосы. Он оснащен подвеской для интеллектуальных боеприпасов и системой лазерного наведения. Длина беспилотника — 8,35 м, высота — 2,6 м, он может развивать скорость до 300 км/ч и переносить грузы весом до 280 кг.
По материалам:
УНІАН
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