Байден запретил импорт алкоголя, бриллиантов, морепродуктов из россии — Finance.ua

Байден запретил импорт алкоголя, бриллиантов, морепродуктов из россии

Сегодня 18:20 — Мир

Президент США Джо Байден объявил новые санкции США против России. В частности, Вашингтон запретил импорт алкоголя, бриллиантов, морепродуктов из рф.

Об этом Байден заявил в ходе выступления 11 марта.

Кроме того, Белый дом заявил о введении полных блокирующих санкций против руководителей банков россии и членов госдумы.

Также лидер США пообещал направить новую гуманитарную помощь Украине.

Он подтвердил, что немедленно подпишет выделение для Украины более 13 миллиардов долларов срочной помощи, которое вчера одобрил Сенат США.

Байден заверил, что Запад будет в дальнейшем усиливать поддержку Украины. Впрочем, он в очередной раз заявил, что НАТО не будет воевать против России. Это, по его словам, приведет к третьей мировой войне.

«Мы уже знаем, что путин никогда не победит. Он пытался покорить Украину без борьбы, но это не выйдет... Мы не позволим автократам, претендующим на статус императора, угрожать миру... Мы должны обеспечить мир и безопасность во всем мире», — сказал Байден.

Отвечая на вопрос журналистки, президент США подчеркнул, что россия «заплатит высокую цену», если путин решится использовать химическое оружие.

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