Байден считает, что по темпам роста экономики Штаты в этом году опередят Китай — Finance.ua

Байден считает, что по темпам роста экономики Штаты в этом году опередят Китай
Президент США Джо Байден заявляет, что в 2022 году экономика Соединенных Штатов растет быстрее экономики Китая.
Как передает Укринформ, об этом он написал в Твиттере.
«Независимые эксперты даже прогнозируют, что в текущем году экономика США может расти быстрее, чем экономика Китая. Такого не было с 1976 года», — отметил президент, не указав, каких экспертов имеет в виду.
В то же время руководитель бюро в ЕС издания China Daily Чэнь Вехуа привел в комментариях к твиту Байдена данные Международного валютного фонда, в соответствии с которыми рост ВВП в США в этом году прогнозируется 1,6%, Китая — 3,2%.
«МВФ считает иначе», — написал он.
Как ранее сообщал Укринформ со ссылкой на The Guardian, каждый пятый городской житель в Китае лишился работы, сильный стресс переживает малый и средний бизнес КНР. Главными же причинами сложившейся ситуации аналитики называют ковидную изоляцию целых городов и суровость карантинных мер.
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