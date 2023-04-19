Байден продлил запрет на заход в порты США для российских судов — Finance.ua
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Байден продлил запрет на заход в порты США для российских судов

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден продлил запрет на заход российских судов в американские порты.
Белый дом опубликовал его Послание к Конгрессу о продлении чрезвычайного положения в стране и о чрезвычайном положении по регулированию стоянки и движения российских судов в порты Соединенных Штатов.
«Политика и действия правительства российской федерации по продолжению умышленной, неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают представлять собой чрезвычайное положение в стране из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов», — написал он.

Блокировка портов для судов рф: что известно

Напомним, что в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения рф в Украину порты всех стран Европейского Союза закрыли доступ для судов, зарегистрированных под флагом рф.
По материалам:
УНІАН
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