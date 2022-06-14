Байден продлил санкции против беларуси еще на год — Finance.ua
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Байден продлил санкции против беларуси еще на год

Сегодня 10:47Мир
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Байден продлил санкции против беларуси еще на годБайден продлил санкции против беларуси еще на год
Президент США Джозеф Байден продлил на 1 год национальную чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов со стороны беларуси.
Об этом говорится в сообщении Администрации Байдена.
Чрезвычайное положение из-за действий руководства беларуси было введено в США 16 июня 2006 года (указ № 13405), а затем расширено 9 августа 2021 года (указ № 14038).
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В 2006 году речь шла о действиях и политике некоторых членов правительства беларуси и других лиц, направленных на подрыв демократических процессов или институтов беларуси, что проявилось на недемократических выборах в марте 2006 года, о нарушении прав человека и политических репрессиях, коррупции и неправомерном использовании белорусских государственных. активов.
В 2021 году Байден расширил сферу действия чрезвычайного положения, приняв в учет фальсификацию президентских выборов и репрессии после 9 августа 2020 года, ликвидацию политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также угрозу для международных гражданских авиаперевозок в беларуси.
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«Действия и политика некоторых членов правительства беларуси и других лиц, а также вредная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное исполнительным приказом, в исполнительном приказе 14038, должно продолжать действовать после 16 июня 2022 года. Таким образом... я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, объявленное исполнительным указом 13405», — сообщил Байден.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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