Байден подписал бюджет с $45 млрд для Украины и союзникам по НАТО — Finance.ua

Байден подписал бюджет с $45 млрд для Украины и союзникам по НАТО Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Байден подписал бюджет с $45 млрд для Украины и союзникам по НАТО

Президент США Джо Байден подписал законопроект о федеральных расходах на сумму 1,7 триллиона долларов, который включает ряд приоритетов администрации.

Об этом сообщает CNN.

«Бюджет финансирует медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийных бедствий, финансирование (Закона о борьбе с насилием над женщинами) — и предусматривает критически важную помощь Украине», — заявил Байден.

«С нетерпением жду большего в 2023 году» — добавил он.

Байден подписал закон, находясь на отдыхе на острове Санта-Крус на Виргинских островах США. Законопроект был доставлен ему на подпись самолетом, сообщили в Белом доме.

«Белый дом получил законопроект от Конгресса поздно вечером в среду. Законопроект был доставлен президенту на подпись сотрудниками Белого дома регулярным коммерческим рейсом», — сообщил журналистам представитель Белого дома.

Это по меньшей мере второй раз в этом году, когда важный законопроект доставляется самолетом на подпись Байдену. Во время поездки в Азию в мае, законопроект, санкционировавший около 40 миллиардов долларов помощи Украине, был доставлен сотрудником, который уже был запланирован для поездки в регион. Байден подписал законопроект, находясь за границей.

Законопроект о расходах является последней возможностью для Байдена и демократов наложить свой отпечаток на государственные расходы до того, как республиканцы возьмут на себя большинство в Палате представителей на следующей неделе.

Законодательство включает 772,5 миллиарда долларов на необоронные дискреционные программы и 858 миллиардов долларов на финансирование обороны, согласно резюме законопроекта, представленному сенатором-демократом Патриком Лихи, председателем Комитета Сената по ассигнованиям. Это означает увеличение расходов в обеих сферах на 2023 финансовый год.

Широкий пакет включает примерно 45 миллиардов долларов на чрезвычайную помощь Украине и союзникам по НАТО, пересмотр закона о подсчете голосов на выборах, защиту беременных работниц, ужесточение правил пенсионных сбережений и запрет TikTok на федеральных устройствах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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