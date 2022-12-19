Байден подписал закон для предотвращения правительственного «шатдауна» в США — Finance.ua

Байден подписал закон для предотвращения правительственного «шатдауна» в США Сегодня 11:13 — Мир

Байден подписал закон для предотвращения правительственного «шатдауна» в США

Президент США Джо Байден утвердил своей подписью закон о краткосрочном финансировании правительства, предотвратив таким образом возможность «шатдауна» в стране в условиях не принятого до сих пор государственного бюджета на 2023 финансовый год.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

«Президент подписал закон HR 1437 о продолжении финансирования — 2023, который обеспечивает ассигнование для федеральных агентств на 2023 финансовый год до 23 декабря 2022 года», — отмечается в сообщении.

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Таким образом правительственным учреждениям США продолжит начисляться компенсация расходов и заработная плата для работников по уровню предыдущего финансового года. Предполагается, что на следующей неделе демократы и республиканцы в Конгрессе продолжат переговоры по принятию основного законопроекта с госбюджетом США на 2023 финансовый год, который формально уже начался 1 октября этого года.

Напомним, Сенат США проголосовал 71 голосами «за» и 19 «против», приняв законопроект. В преддверии документ был принят Палатой представителей США.

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Укрінформ По материалам:

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