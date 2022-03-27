Байден планирует ввести новый налог для миллиардеров — CNBC

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Байден планирует ввести новый налог для миллиардеров — CNBC

Президент США Джо Байден планирует ввести в США новый налог. Он будет нацелен на самых богатых представителей общества.

Об этом сообщает CNBC

Отмечается, что Джо Байден представит изменения, обнародуя свой бюджет на 2023 год.

Минимальный подоходный налог для миллиардеров должен установить минимальную ставку налога в размере 20% для домохозяйств США стоимостью свыше $100 млн.

«Этот минимальный налог гарантирует, что самые богатые американцы не будут больше платить налог по более низкой ставке, чем учителя и пожарные», — говорится в сообщении.

При этом в СМИ уточнили, что предлагаемый сбор сократит дефицит в следующем десятилетии примерно на $360 млрд.

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