Байден обнародовал декларацию о доходах за 2021 год — Finance.ua

Байден обнародовал декларацию о доходах за 2021 год

Сегодня 10:44 — Личные финансы

Президент США Джо Байден вместе с супругой задекларировал $610,7 тыс., которые они в 2021 году заработали вместе.

Об этом сообщает Reuters

Таким образом, супруги Байден заработали за год $610,7 тыс., уплатили $150,4 тыс. федеральных налогов — ставка подоходного налога составила 24,6%.

$17,4 тыс. было направлено на благотворительность, $5 тыс. из них — в Фонд защиты детей им. Бо Байдена.

Джо Байден в должности президента США заработал $378,3 тыс. — это ниже обычного показателя в $400 тыс., поскольку он вступил в должность 20 января. При этом Джилл Байден заработала $67,1 тыс. в качестве преподавателя.

Вице-президент США Камала Гаррис и ее муж Дуглас Эмгофф заработали $1,65 млн. Они уплатили $523,4 тыс. налогов и пожертвовали $22 тыс.

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