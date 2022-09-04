Банковский кредит во время войны: насколько законны начисления процентов и штрафы — Finance.ua

Банковский кредит во время войны: насколько законны начисления процентов и штрафы Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

Если во время войны человек лишен возможности оплачивать ранее взятый кредит, он может рассчитывать на дополнительные кредитные каникулы и отмену штрафа за неуплату, однако средства все равно придется уплатить.

Об этом сообщает «Консультант».

Так, одной из первых законодательных инициатив было введение «кредитных каникул», суть которых заключается в освобождении от штрафа заемщика в течение военного положения и 30 дней после его завершения. Это также относится к начислениям по ст. 625 Гражданского кодекса Украины (3% годовых и инфляционные потери).

«То есть во время военного положения обязанность возвращать кредит остается, обязанность уплачивать проценты за кредит также остается. Но если заемщик не может вовремя погасить кредит по графику или проценты, то банк не может штрафовать», — говорится в сообщении.

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Следует отметить, что это касается как потребительских, так и бизнес-кредитов.

Банки в индивидуальном порядке могут вводить дополнительные меры поддержки: отсрочку возврата кредита, если срок его возврата пришелся на военное положение, или списание части задолженности в случае погашения 80% и более кредита. Однако это все индивидуальные инициативы отдельных банков.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Апостроф По материалам:

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