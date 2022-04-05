Банковская система функционирует стабильно, - Шевченко — Finance.ua

Сейчас банковская система в целом функционирует стабильно. Все платежи производятся в обычном режиме.
Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко сказал в интервью международной организации Toronto Centre.
«Украинские банки остаются подключены к системе электронных платежей Нацбанка SEP и обрабатывают платежи клиентов так же гладко, как и до войны. Мы стараемся как можно лучше позаботиться о том, чтобы банковская система оставалась функциональной, независимо от местонахождения. В районах Украины, где не ведутся боевые действия, открыты почти все отделения банков. Некоторые отделения обслуживают клиентов даже в зонах боевых действий. Безналичные расчеты производятся без ограничений», — отметил Шевченко.
Также при необходимости банки имеют доступ к многочисленным инструментам НБУ для повышения ликвидности, таких как бланковые кредиты рефинансирования, которые были запущены в первый день полномасштабного наступления рф 24 февраля.
«В то же время спрос на такое рефинансирование пока невысок. Это признак того, что у банков нет необходимости в дополнительной ликвидности, хотя и продолжается полномасштабная война», — акцентировал председатель НБУ.