Банковская сеть выросла на 40 отделений в IV квартале — Finance.ua

Банковская сеть выросла на 40 отделений в IV квартале Сегодня 10:48 — Фондовый рынок

Банковская сеть выросла на 40 отделений в IV квартале

Общая сеть отделений украинских банков в IV квартале 2023 года выросла на 40 отделений — до 5138 отделений.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.

Больше всего новых отделений открыли два банка: Кристалбанк увеличил сеть на 13 отделений — до 40, а Асвио Банк — на 14, до 44 отделений.

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Увеличивали сети также Райффайзен Банк (+3), Таскомбанк (+3), Коминбанк (+3), Банк Кредит Днепр (+3), МТБ Банк (+2), Укргазбанк (+2), ПриватБанк (+1), Кредобанк (+1), Окси Банк (+1), Индустриалбанк (+1), ПУМБ (+1), УкрСиббанк (+1), банк «Украинский капитал» (+1), Пиреус Банк МКБ (+1).

Закрывали свои отделения Правэкс Банк (-3), Мотор-Банк (-3), РВС Банк (-1), ЕПБ (-1), Аккордбанк (-1), Креди Агриколь Банк (-1), А-Банк (-1).

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В общей сложности за год сеть банков сократилась на 198 отделений. Из-за банкротства Айбокс Банка закрылось 69 офисов, а Укрстройинвестбанка — 50 офисов, Банка Форвард — 17, а банка «Конкорд» — 14. Суммарно это 150 закрытых отделений.

Среди платежеспособных банков наибольшее сокращение сети в ПриватБанке (-78), который именно в прошлом году потерял первенство на рынке — у него сейчас 1132 отделения, тогда как больше всего теперь в Ощадбанке — 1182 офиса.

Наибольший прирост за год продемонстрировал Асвио Банк (+36)

Фінансовий клуб По материалам:

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