Банкопада не будет: что спасло украинские банки от банкротства в военное время — Finance.ua

Банкопада не будет: что спасло украинские банки от банкротства в военное время
Национальный банк Украины в день полномасштабного вторжения россии в Украину год назад 24 февраля сделал ряд шагов, чтобы не допустить кризиса в банковском секторе.
Об этом пишет Фокус
Среди таких мер, в частности, была фиксация курса на уровне 29,25 грн за доллар, ограничение на снятие наличных на уровне 100 тыс. грн в день, запрет на выдачу наличных со счетов клиентов в иностранной валюте, мораторий на проведение трансграничных валютных платежей.
Заместитель председателя правления банка «Пивденный» Максим Цимбал уверен: к началу войны банковский сектор подошел очень подготовленным в вопросах управления ключевыми рисками, присущими банкам (кредитный риск, риск ликвидности, риск достаточности капитала, риск доходности).
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«Банки подошли к кризису со значительным запасом капитала и ликвидности, операционно устойчивыми и эффективными, имели планы действий на случай неблагоприятных событий», — считает Цимбал.
Эксперт отметил несколько важнейших прошлогодних решений, которые повлияли на банки (удержали ситуацию под контролем):
- широкомасштабная программа поддержки банковской системы ликвидностью в первые дни войны;
- фиксация обменного курса;
- ограничение вывода валюты;
- повышение учетной ставки.
Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек сообщил, что с начала войны Нацбанком было принято очень много верных решений.
Это и мгновенное беззалоговое рефинансирование, чтобы покрыть возможный отток средств физлиц, и фиксирование курса, необходимого в начале агрессии, запуск кредитных каникул для заемщиков и ослабление требований к банкам. Резкое повышение учетной ставки стало шоком для банковской системы, но в дальнейшем НБУ придерживается тактики прогнозируемости что касается монетарных решений, и это тоже позитив. Быстрое реагирование на временный логистический кризис в поставках наличной валюты довольно быстро стабилизировало валютный рынок. Конечно, не все решения банковское сообщество приветствует. Например, очередное решение о существенном повышении норм резервирования по остаткам на текущих счетах, по моему мнению, чрезмерно", — отметил Иван Свитек.
Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка, уверен, что решения НБУ позволили нивелировать валютный риск, затормозить массовый вывод капитала и предотвратить кризис ликвидности.
«Возвращение в начале июня к использованию учетной ставки как основного инструмента монетарной политики было достаточно профессиональным шагом, ведь золотовалютные резервы сжигались очень быстро. И это уже рассматривалось как сильная угроза макрофинансовой стабильности. Банкопада в Украине не произошло, а с рынка были выведены или те банки, которые имели серьезные проблемы еще до войны или связаны со страной-агрессором», — отмечает Сергей Колодий.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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