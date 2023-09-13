Банкиры озвучили ожидания по учетной ставке — Finance.ua

Банкиры озвучили ожидания по учетной ставке Сегодня 17:40 — Кредит&Депозит

Банкиры озвучили ожидания по учетной ставке

Национальный банк Украины на этой неделе снизит учетную ставку на 1−4 процентных пункта (п.п.) — с 22% до 18−21% годовых.

Такое мнение банкиры высказали на пресс-конференции Ассоциации украинских банков (АУБ) во вторник.

Наиболее осторожным оказался прогноз заместителя председателя правления Таскомбанка Анатолия Кухарчука: снижение ставки на 1%, в то время как председатель правления Банка Глобус Сергей Мамедов и президент АУБ Андрей Дубас ожидают уменьшения ставки на 2 п.п. — до 20% годовых для стимулирования кредитования.

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В то же время директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев допускает снижение ставки до 19%, тогда как самый смелый прогноз — снижение ставки на 4 п.п., до 18% - у председателя правления Коминбанка Татьяны Путинцевой.

Кухарчук ожидает, что НБУ до конца года снизит учетную ставку еще на 1 п.п. и на этом уровне временно остановится до весны, чтобы максимально снизить риски ожидаемого смягчения валютного законодательства и отказа от фиксированного курса доллара.

Между тем Мамедов считает, что тенденция большего снижения учетной ставки сохранится и до конца года она будет опущена до объявленных центробанком ранее 18% годовых.

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Похожего мнения придерживается и Болдырев. В частности, он отметил, что у Нацбанка есть основания «превзойти свои ожидания» и снизить учетную ставку еще сильнее до конца года, учитывая, что у него остается еще три возможности для этого. Представитель «Укрэксима» добавил, что при этом следует обращать внимание на ставку депозитных сертификатов и на сезонные риски и риски безопасности.

Он напомнил, что при предварительном снижении ставки на 3 п.п. — до 22% - ставка по «ночным» депосертификатам была снижена на 2 п.п. — до 18 п.п., в результате чего спрэд между ними снизился до 4 п.п. «Сделать 19% по учетной и 16% по овернайту — это один из вариантов, который мы рассматриваем», — сказал Болдырев.

Путинцева не исключила продолжение снижения ставки весной следующего года в условиях стабильности дальнейшего внешнего финансирования, решения вопроса экспорта зерновых и стабильности в энергетической сфере.

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Говоря о влиянии снижения учетной ставки на ставки по депозитам, Кухарчук считает, что они будут на уровне 12−13%, а в случае введения дополнительного налога на банки — 12% максимум.

Путинцева также считает, что снижение учетной ставки до 18% «приведет к уменьшению средней ставки по депозитам с 15% годовых до 11−12% годовых».

По словам Мамедова, снижение также должно способствовать более активному кредитованию, что возможно, когда ставки опустятся до 20% годовых.

«Главной задачей является заставить банки кредитовать. (…) И поэтому сейчас, когда будет происходить уменьшение по тренду учетной ставки, нужно задействовать другие механизмы для лояльности банков по кредитованию», — отметил банкир.

Пока же он посоветовал до оглашения нового уровня ставки 14 сентября успеть положить средства на депозит и купить ОВГЗ по нынешним ставкам, тогда как заемщикам подождать снижения ставки.

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