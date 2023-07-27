Банкиры ожидают снижения 27 июля Нацбанком учетной ставки — опрос — Finance.ua
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Банкиры ожидают снижения 27 июля Нацбанком учетной ставки — опрос

Кредит&Депозит
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Банкиры ожидают, что Национальный банк Украины (НБУ) впервые с 1 июня 2022 снизит учетную ставку с 25% до 23−24% на заседании 27 июля.
Такой прогноз дают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».
Сенс Банк
Так, начальник аналитического отдела национализированного Сенс Банка Алексей Блинов ожидает снижения учетной ставки на 3 п.п. до 22% годовых.
«Улучшение краткосрочных инфляционных ожиданий еще больше увеличивает потребность в снижении учетной ставки. Как первый шаг 27 июля оптимальным кажется ее снижение на 3 п.п. до 22% годовых. В условиях двукратного расхождения между инфляцией и учетной ставкой это будет достаточно осторожным шагом», — отметил Блинов.
По его словам, Сенс Банк сохраняет прогноз учетной ставки 20% годовых на конец 2023 года, что соответствует заявленным НБУ намерениям держать учетную ставку на заметно положительном реальном уровне, даже учитывая риски ускорения инфляции в 2024 году.
ОТП Банк
Председатель правления ОТП Банка, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Владимир Мудрый также ожидает, что НБУ может принять решение о снижении ставки на 2−3% годовых.
«Для этого есть две предпосылки. Во-первых, необходимо стимулировать кредитование экономики. Вопреки тому, что деловые ожидания в последнее время улучшились, спроса на заемные средства со стороны бизнеса мы не наблюдаем. Корпоративный кредитный портфель, в отличие от потребительского, продолжает уменьшаться. И цена ресурсов на это оказывает большое влияние. Во-вторых, депозитные ставки уже значительно превышают уровень инфляции», — отметил он.
Он отметил, что инфляция составляла в июле 12,8% при значении украинского индекса ставок по депозитам физлиц — 14−15% годовых в гривне в зависимости от срока вкладов, тогда как НБУ всегда подчеркивал, что депозитные ставки должны держаться на уровне, который только компенсирует инфляцию.
Кроме того, он считает, что привлечение средств в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ по фиксированной ставке на уровне учетной останется пока действующим.
Несколько более низкий прогноз дают в Юнекс Банке, Глобус Банке и Аккордбанке.
Юнекс Банк
«Уверен, что НБУ примет решение о снижении ставки на 1−2%, ведь для этого есть все предпосылки. Прежде всего, существенно более оживленные темпы снижения инфляции. (…) Правда, я не думаю, что регулятор прибегнет к резким изменениям. Однако риски и неопределенность остаются очень значительными, в системе сформирован немалый навес ликвидности, который НБУ пытается связать в срочных депозитах. Да и с точки зрения курсовой стабильности Нацбанка следует сохранять высокий уровень привлекательности гривневых вкладов для населения», — отметил председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.
Он отметил, что НБУ еще в апреле ожидал замедления инфляции до 14,8% в конце 2023 года, однако уже по итогам июня инфляция сократилась до 12,8%.
«Да, военные риски не позволяют быть слишком оптимистичными в прогнозах, в том числе и по инфляции. Однако в самом НБУ открыто говорят о сохранении потенциала для дальнейшего ее замедления», — добавил банкир.
Глобус Банк
Первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева разделяет это мнение.
«Сейчас как никогда вопрос снижения учетной ставки наиболее вероятен. При этом „шаг“ снижения вряд ли превысит 1−2 п.п., что фактически будет совпадать с ранее анонсированными планами НБУ», — отметила эксперт.
По ее словам, такое решение стало возможным после длительного и кропотливого труда регулятора по установлению баланса между спросом и предложением на валюту, постепенной популяризацией гривны как самой надежной валюты, которая является наиболее надежным средством влияния на сохранение и приумножение финансов граждан.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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