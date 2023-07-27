Банкиры ожидают снижения 27 июля Нацбанком учетной ставки — опрос Сегодня 12:41 — Кредит&Депозит

Банкиры ожидают, что Национальный банк Украины (НБУ) впервые с 1 июня 2022 снизит учетную ставку с 25% до 23−24% на заседании 27 июля.

Такой прогноз дают банкиры, опрошенные агентством « Интерфакс-Украина ».

Сенс Банк

Так, начальник аналитического отдела национализированного Сенс Банка Алексей Блинов ожидает снижения учетной ставки на 3 п.п. до 22% годовых.

«Улучшение краткосрочных инфляционных ожиданий еще больше увеличивает потребность в снижении учетной ставки. Как первый шаг 27 июля оптимальным кажется ее снижение на 3 п.п. до 22% годовых. В условиях двукратного расхождения между инфляцией и учетной ставкой это будет достаточно осторожным шагом», — отметил Блинов.

По его словам, Сенс Банк сохраняет прогноз учетной ставки 20% годовых на конец 2023 года, что соответствует заявленным НБУ намерениям держать учетную ставку на заметно положительном реальном уровне, даже учитывая риски ускорения инфляции в 2024 году.

Председатель правления ОТП Банка, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Владимир Мудрый также ожидает, что НБУ может принять решение о снижении ставки на 2−3% годовых.

«Для этого есть две предпосылки. Во-первых, необходимо стимулировать кредитование экономики. Вопреки тому, что деловые ожидания в последнее время улучшились, спроса на заемные средства со стороны бизнеса мы не наблюдаем. Корпоративный кредитный портфель, в отличие от потребительского, продолжает уменьшаться. И цена ресурсов на это оказывает большое влияние. Во-вторых, депозитные ставки уже значительно превышают уровень инфляции», — отметил он.

Он отметил, что инфляция составляла в июле 12,8% при значении украинского индекса ставок по депозитам физлиц — 14−15% годовых в гривне в зависимости от срока вкладов, тогда как НБУ всегда подчеркивал, что депозитные ставки должны держаться на уровне, который только компенсирует инфляцию.

Кроме того, он считает, что привлечение средств в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ по фиксированной ставке на уровне учетной останется пока действующим.

Несколько более низкий прогноз дают в Юнекс Банке, Глобус Банке и Аккордбанке

«Уверен, что НБУ примет решение о снижении ставки на 1−2%, ведь для этого есть все предпосылки. Прежде всего, существенно более оживленные темпы снижения инфляции. (…) Правда, я не думаю, что регулятор прибегнет к резким изменениям. Однако риски и неопределенность остаются очень значительными, в системе сформирован немалый навес ликвидности, который НБУ пытается связать в срочных депозитах. Да и с точки зрения курсовой стабильности Нацбанка следует сохранять высокий уровень привлекательности гривневых вкладов для населения», — отметил председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Он отметил, что НБУ еще в апреле ожидал замедления инфляции до 14,8% в конце 2023 года, однако уже по итогам июня инфляция сократилась до 12,8%.

«Да, военные риски не позволяют быть слишком оптимистичными в прогнозах, в том числе и по инфляции. Однако в самом НБУ открыто говорят о сохранении потенциала для дальнейшего ее замедления», — добавил банкир.

Первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева разделяет это мнение.

«Сейчас как никогда вопрос снижения учетной ставки наиболее вероятен. При этом „шаг“ снижения вряд ли превысит 1−2 п.п., что фактически будет совпадать с ранее анонсированными планами НБУ», — отметила эксперт.

По ее словам, такое решение стало возможным после длительного и кропотливого труда регулятора по установлению баланса между спросом и предложением на валюту, постепенной популяризацией гривны как самой надежной валюты, которая является наиболее надежным средством влияния на сохранение и приумножение финансов граждан.

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