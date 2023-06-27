Банкир спрогнозировала курс доллара в Украине до конца недели — Finance.ua
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Банкир спрогнозировала курс доллара в Украине до конца недели

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Курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 2 июля) будет находиться в пределах коридора 36,5 — 37,6 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, передает 24 канал.
По ее словам, на этой неделе следует ожидать роста волатильности на рынке. Связано это с приближающейся переходной датой перед выплатой зарплат украинцам и налогам.
«Опыт прошлых недель и общее соотношение спроса и предложения, правда, не дают повода прогнозировать существенное подорожание иностранной валюты. Но такие попытки будут предприниматься. Повышенная волатильность будет сопровождаться расширением разницы между курсами продаж и покупки валюты. А после этого рынок будет искать новое равновесное значение курса», — отметила эксперт.
Золотько не исключает оживления курсового движения и роста диапазона его колебаний в ближайшие дни.

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По материалам:
УНІАН
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