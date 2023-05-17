Банкир спрогнозировала, каким будет доллар до конца недели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банкир спрогнозировала, каким будет доллар до конца недели

Валюта
62
Курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 21 мая) будет колебаться в пределах 37,4−37,9 грн/долл.
Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, отметив, что наличный курс в ближайшие дни будет медленно двигаться к официальному, но украинцы изменений не почувствуют.
«Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который ввел НБУ в середине апреля», — объяснила эксперт.
Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривны к доллару 16 мая остался на уровне предыдущего дня — 37,80 грн/долл. По евро курс гривны укрепился на 10 копеек и составил 41,30 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,35 грн за долл., евро — 40,65 грн за евро.
А курс наличного доллара в «ПриватБанке» подешевел на 4 копейки — до 37,53 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро — 41,32 грн. Курс евро подешевел на 20 копеек — до 41,10 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 37,03 грн/долл., евро — 40,10 грн/евро.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.