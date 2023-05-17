Банкир спрогнозировала, каким будет доллар до конца недели — Finance.ua

Банкир спрогнозировала, каким будет доллар до конца недели Сегодня 19:00 — Валюта

Курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 21 мая) будет колебаться в пределах 37,4−37,9 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, отметив, что наличный курс в ближайшие дни будет медленно двигаться к официальному, но украинцы изменений не почувствуют.

«Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который ввел НБУ в середине апреля», — объяснила эксперт.

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривны к доллару 16 мая остался на уровне предыдущего дня — 37,80 грн/долл. По евро курс гривны укрепился на 10 копеек и составил 41,30 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,35 грн за долл., евро — 40,65 грн за евро.

А курс наличного доллара в «ПриватБанке» подешевел на 4 копейки — до 37,53 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро — 41,32 грн. Курс евро подешевел на 20 копеек — до 41,10 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 37,03 грн/долл., евро — 40,10 грн/евро.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.