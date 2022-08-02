Банки за неделю выдали доступных кредитов на 1,55 млрд грн — Finance.ua

Банки за неделю выдали доступных кредитов на 1,55 млрд грн Сегодня 15:49 — Кредит&Депозит

За прошедшую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 166 льготных кредитов на 1,55 млрд грн.

В частности, государственные банки заключили 96 кредитных договоров на 1,2 млрд грн.

Об этом сообщили в Минфине.

С момента старта программы субъекты предпринимательства получили от банков 45 933 кредита на 133,07 млрд грн, из которых 29 364 — от госбанков на 51,93 млрд грн.

За период действия военного положения заключено 11 111 кредитных договоров на 43,45 млрд грн, в том числе госбанками — 8 888 кредитных договоров на 25,28 млрд грн.

Из них 0,67 млрд грн — на инвестиционные цели; 4,12 млрд грн — как антикризисные кредиты; 3,48 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов; 19,65 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 15,5 млрд грн — на антивоенные цели.

На сегодняшний день по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» Фонд развития предпринимательства (ФРП) заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками.

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Фінансовий клуб По материалам:

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